Exclusief voor abonnees "Heel trotse" Evenepoel & co bij koning 08 november 2019

Ongeveer vijftig Belgische (paralympische) sporters die in 2018 en 2019 op WK's en EK's in de medailles vielen, kregen gisteren op het Kasteel van Laken een gepast eerbetoon van koning Filip en koningin Mathilde. Het vorstenpaar nam de tijd om iedereen persoonlijk te feliciteren. De delegatie werd aangevoerd door BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers en Olav Spahl, director elite sports. Opvallende aanwezigen waren de Red Lions, tennisster Elise Mertens en het wielerduo Remco Evenepoel (goud op het EK tijdrijden, zilver op het WK tijdrijden 2019) en Victor Campenaerts (werelduurrecordhouder en vorig jaar brons op het WK tijdrijden). "Heel trots om hier aanwezig te mogen zijn", aldus Evenepoel. "Het is de bekroning van een mooi eerste profseizoen." (JDK)

