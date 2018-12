"Heel fijn om zelf beslissend te zijn" 10de assist voor Vanaken 03 december 2018

Geen goals of assists tegen Zulte Waregem en in Dortmund voor Hans Vanaken, maar gisteren was de spelmaker naar goede gewoonte opnieuw bepalend. Eerst met een welgemikte hoekschop bij de goal van Denswil, daarna met een geniale doorsteekbal op de scorende Dennis. "Die eerste was een hoekschop. Dat is niet het moeilijkste, want die bal kan altijd binnenvallen. Mijn tweede assist was gewoon goed gedaan. Ik voelde aan dat Luyindama zijn benen zou openen en speelde de bal er netjes door tot bij Dennis." Vanaken zit nu aan tien assists, dat is er nog maar één minder dan vorig jaar over een heel seizoen. Terwijl hij ook al zes keer scoorde. "Heel fijn om zelf beslissend te zijn. Al is het resultaat het belangrijkste. Ook wat dat betreft hebben we na enkele lastige weken orde op zaken gezet." (TTV)

