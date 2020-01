Exclusief voor abonnees "Heel dicht bij periodetitel" Jeroen Van Landeghem - Brasschaat 15 januari 2020

00u00 0

Jeroen Van Landeghem schonk Brasschaat zondag met drie treffers een heel belangrijke zege in en tegen Zwijndrecht (0-3). "De eerste helft verliep nog vrij gelijkopgaand, maar na de pauze hebben we de thuisploeg resoluut bij de keel gegrepen", vertelt de matchwinnaar, die na dit weekend aan twaalf treffers zit. "Bovendien waren we, en ik vooral (lacht), razend efficiënt. Dankzij deze overwinning komen we trouwens niet alleen naast Zwijndrecht in de stand. We maken ook eindelijk de aansluiting met de ploegen boven ons."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis