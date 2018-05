"Heel België wist dat ons kindje dood was. Behalve wij" OUDERS OPGESLOTEN TERWIJL MAWDA (2) STIERF Stéphanie Romans

22 mei 2018

05u00 0 De Krant De ouders van de doodgeschoten peuter Mawda Shawri zaten in de cel toen hun dochter stierf. Terwijl het kind met een politiekogel in haar wang naar het ziekenhuis moest, brachten agenten haar ouders en broertje naar een politiecel. "Heel België wist al dat ons kind gestorven was nog voordat wij het hoorden", zeggen de ouders.

Gistermiddag. In een zaal vol camera's, fotografen en journalisten stappen de ouders van de Iraaks-Koerdische Mawda Shawri (2) bedeesd naar binnen. Hun zoontje van 3 volgt - een foto van zijn overleden zusje in zijn vuistjes geklemd. Hij kruipt op de schoot van zijn huilende moeder, geflankeerd door een tolk. Zij helpt de ouders om voor het eerst hún verhaal te doen over de dood van hun jongste kind.

