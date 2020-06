Exclusief voor abonnees "Heeft premier Wilmès iets tegen trouwfeesten?" Brigitte Kater | Weddingplanner 25 juni 2020

Voor weddingplanner Brigitte Kater (43) uit Kalmthout verandert er vanaf 1 juli niet veel. Trouwfeesten mogen nog steeds alleen doorgaan met maximaal 50 personen. "Ik ben zwaar teleurgesteld voor de huwelijkssector. Het is frustrerend. Er is niets veranderd. Volgens mij heeft premier Wilmès iets tegen trouwfeesten. (lacht) Waarom kan het ene wel en het andere niet? Waarom geven ze geen vertrouwen aan onze sector? Ook wij werken professioneel. Ik vind het een ondermijning van de professionaliteit van ons vak. Trouwens, in mijn tien jaar als weddingplanner heb ik nog nooit een huwelijk gehad van maar 50 personen", vertelt Brigitte. "Al mijn huwelijken zijn intussen naar volgend jaar verplaatst. Volgende week start ik noodgedwongen tijdelijk een andere job om een inkomen te hebben en een half jaar te overbruggen."

