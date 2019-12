Exclusief voor abonnees "Hebben het gewoon laten liggen" Mpoku 13 december 2019

Het was geen opgewekte Paul-José Mpoku die na de 2-2 tegen Arsenal in de mixed zone verscheen. "Dit was een frustrerende avond voor ons", verklaarde de kapitein van de Rouches. "Vandaag hebben we de kwalificatie gewoon laten liggen en dat is bijzonder jammer. Zelfs los van de uitslag in Frankfurt-Guimarães: eigenlijk hadden we die 2-0-voorsprong altijd over de streep moeten trekken. Enerzijds maakte Arsenal twee knappe goals, maar anderzijds ligt het puntenverlies ook voor een stuk aan onszelf. Het had volgens mij zeker niet zo moeten lopen."

