Exclusief voor abonnees "Heb mezelf nooit bewust verdacht gemaakt" Verliezer Bart 27 april 2020

00u00 0

Voor veel 'De Mol'-fans was hij zonder twijfel de saboteur van het spel. Niet dus. Evenmin was Bart Lintermans (44) uit Tourinnes-la-Grosse de winnaar. "Dat heeft even pijn gedaan, maar niet lang", aldus de advocaat. "Als finalist wil je uiteraard winnen. Maar vrijwel meteen kwam ook het besef dat je als één van de meer dan 14.000 ingeschreven kandidaten in 'De Mol' hebt mogen meespelen, je drie volle weken hebt kunnen meemaken en uiteindelijk ook de juiste mol hebt gevonden. Dus ongelukkig kan je daar niet van worden", zegt Bart. "Ik ben genekt door een sterke winnaar. Iemand die de mol nog sneller op de hielen zat dan ik. Of Alina een sterke mol was? Zeker weten. Om op die jonge leeftijd drie weken een rolletje te spelen, en vooral zo lang onder de radar te kunnen blijven, is niet gemakkelijk. Ik denk dat heel weinig kandidaten haar ooit verdacht hebben. Ik heb de voorbije weken kunnen vaststellen dat velen mij verdacht vonden. Toch heb ik me eigenlijk nooit bewust verdacht gemaakt en de dingen die misgelopen zijn, gebeurden spontaan. Maar ik heb wel af en toe van de situatie gebruikgemaakt om dat ook uit te spelen. Mijn val bij de loopproef is zo'n voorbeeld. En ja, ik was zelf ook graag mol geweest. Maar ik zou wellicht enkel de 'in your face'-mol kunnen zijn."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen