Exclusief voor abonnees "Heb me geamuseerd" Tweede seizoenszege voor Cant 31 december 2019

00u00 0

Na Sint-Niklaas, nu Bredene. Negen dagen sinds de Waaslandcross moest Sanne Cant wachten op haar tweede seizoenszege, maar aan de Belgische kust was die eindelijk een feit. "Best een plezant 'toerke', met al dat draaien en keren. Ik heb me geamuseerd", aldus de wereldkampioene en Kristallen Fiets 2019. "Mijn start was niet super. In de eerste modderstrook en aan de eerste materiaalpost verloor ik behoorlijk wat posities. 'Oei', dacht ik. 'Toch niet wéér zo'n slechte dag.' Maar dan vond ik snel mijn ritme en ben ik dat tempo blíjven aanhouden. Dat resulteerde in een mooie afsluiter van 2019. Een jaar met twee gezichten. Daarom ook doet deze overwinning me heel veel deugd."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis