"Heb Kawashima gezegd wat hij moet veranderen" Bondscoach 02 juli 2018

Terwijl de Japanse pers het zelf nalaat om Eiji Kawashima publiekelijk in vraag te stellen, zag een Europese journalist gisteren in Rostov toch zijn kans schoon om diens wisselvallige prestaties aan te halen op de gebruikelijke persconferentie. Bondscoach Akira Nishino bleek niet onder de indruk. "Eiji speelt gewoon morgen", aldus de Japanner. "Hij is een perfectionist en daar hou ik van. Na de eerste twee groepsmatchen ben ik eens uitgebreid met hem gaan praten. We hebben lang gesproken over zijn speelstijl en wat hij moet veranderen om beter te worden. Eiji verdient het om in doel te blijven staan, want hij heeft gehoorzaamd. Hij is trouwens altijd de eerste om zijn eigen prestaties in vraag te stellen. Bovendien is hij onze enige doelman met ervaring in Europa. Als hij niet moet spelen, wie dan wel?" (MGA)

