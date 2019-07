Exclusief voor abonnees "Heb het spel voor deze ondergrond" Bonaventure tegen Kudermetova 01 juli 2019

Ysaline Bonaventure (WTA 115), die in het begin van haar carrière gras vooral iets voor koeien vond, speelde in 2015 en 2018 al eens mee in het dubbelspel op Wimbledon, maar maakt vandaag als qualifier tegen Veronika Kudermetova (WTA 58) ook haar debuut in het enkeltoernooi. "Top", glimlachte de Luikse. "Ik denk dat die grasafkeer vooral in mijn hoofd bestond. Ik heb eigenlijk een spel dat flink wat schade kan aanrichten op deze ondergrond." Dat zal tegen de 22-jarige Russin ook moeten. "Kudermetova heeft vertrouwen, nota bene na haar halve finale in Rosmalen", wist Bonaventure. "Een speelster die goed serveert en beweegt en erg agressief tennist." (FDW)

