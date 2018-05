"Heb Henry geen beloftes gemaakt" Vanhaezebrouck 29 mei 2018

"Ik heb eigenlijk weinig zin om te reageren", aldus Hein Vanhaezebrouck als we hem met de uitspraken van Onyekuru confronteren. "Of toch: ik heb Henry zeker geen beloftes gemaakt. Ik vrees dat die jongen vooral misleid is door zijn entourage. Ik heb namelijk niet met hem gesproken, simpelweg omdat hij niet klaar was. Was dat wel het geval geweest, dan had ik Henry kansen gegeven, niet om hem een plezier te doen - dit is een profclub. Feit is dat Henry schrik had. Dat heb ik zelf meermaals gezien, niet het minst toen ik speciaal uren in mijn wagen gezeten heb om hem met de beloften op Standard te bekijken. Het was zeker niet goed toen. Meer wil ik er niet over kwijt." (PJC)