"Heb er nooit in geloofd" Claeys mee in lange vlucht 11 juli 2018

123ste na een hele dag in de aanval. Dimitri Claeys (31) onderging gisteren het lot van zo veel aanvallers in de geschiedenis van de Tour: veel geven, weinig krijgen. De Gentenaar leek een beetje overdonderd door het grote aantal journalisten dat hem stond op te wachten aan de ploegbus. Zoveel aandacht is hij natuurlijk niet gewoon. De verbazing was ook snel weer weg. Toen een Franse collega hem vroeg of hij onderweg veel over de match tussen Les Bleus en de Rode Duivels had gesproken met zijn medevluchters, antwoordde hij gortdroog (en grappig): "Ja, de hele tijd. Bijna 200 kilometer lang."

