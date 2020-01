Exclusief voor abonnees "Heb een plan (voor het WK)" Cant 3de 06 januari 2020

00u00 0

Gullegem en Brussel waren goed voor de zeventiende en achttiende seizoenszege van Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix), die ondanks haar U23-statuut als een wervelwind door het vrouwelijke profpeloton raast. Zondag start ze in het NK voor profs, het WK rijdt ze nog één allerlaatste keer in de beloftencategorie. Worst pakte de tweede plaats voor wereldkampioene Sanne Cant, voor wie de podiumstek een nieuwe opsteker werd. "Niet noodzakelijk in het vooruitzicht van het BK", klonk het na afloop. "We zijn namelijk bezig met een plan." Of dat plan een bekroning moet/kan krijgen op het WK in Dübendorf? (lacht mysterieus) "Dat zou wel eens kunnen, ja." De vrouwencross werd opgeschrikt door een pittig incident. Yara Kastelijn keerde op een bepaald moment lopend terug richting materiaalpost en haalde daarbij Laura Verdonschot onderuit. Verdonschot gaf boos op en in de materiaalpost kwam het tot een opstootje tussen de entourages van beide rensters. Kastelijn reed in tranen over de finish, verontschuldigde zich bij onze landgenote, maar werd uiteindelijk gediskwalificeerd door de wedstrijdjury. (JDK/ABD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis