"Hazard traint weer met bal"

Goed nieuws voor Eden Hazard (29) en Real Madrid. De Rode Duivel traint opnieuw met de bal, zij het voorlopig in de tuin met zijn kinderen. Als de blessure op deze manier blijft evolueren, dan lijkt Hazard op tijd fit te raken voor de herstart van La Liga. De Spaanse clubs hopen de competitie in juni opnieuw op gang te trappen. Hazard werd op 5 maart in Dallas geopereerd aan zijn rechterenkel en maakt sindsdien gestaag vooruitgang. Door de coronacrisis miste Hazard de voorbije twee maanden nauwelijks wedstrijden met Real Madrid. De Koninklijke staat nog steeds tweede in La Liga, op twee punten van koploper Barcelona. (KDZ)