"Hazard nóg beter maken is moeilijk" Sarri voorgesteld bij Chelsea 19 juli 2018

Thibaut Courtois en Eden Hazard kunnen gerust zijn. Zij hoeven tijdens hun vakantie geen telefoontje te verwachten van hun nieuwe baas. Maurizio Sarri wil ze in de ogen kunnen kijken. "Aan de telefoon kom je niet te weten hoe iemand echt over iets denkt", vertelde Sarri gisteren tijdens zijn officiële voorstelling als nieuwe manager van Chelsea. "Je moet face to face met iemand kunnen spreken en dat zal ik doen als ze op de club zijn." Courtois en Hazard worden de laatste dagen en weken alsmaar vaker in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Sarri koestert - ijdele - hoop om ze alsnog op Stamford Bridge te houden. "Het spreekt voor zich dat ik de beste spelers hier wil houden, dat wil elke manager. De komende dagen zullen we meer weten. Maar ik wil toch even verduidelijken dat ik mezelf meer als echte coach zie dan als general manager. Eerlijk, ik vind die transfermarkt nogal saai. Ik praat er niet graag over omdat het mij niet interesseert. Mijn taak is spelers beter maken, daar ben ik goed in."

