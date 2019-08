Exclusief voor abonnees ...Hazard met 7 (zoals Ronaldo) 10 augustus 2019

Bijna twee maanden na zijn officiële voorstelling heeft ook Eden Hazard een definitief rugnummer, zo blijkt op de Real-website: het iconische 7, in navolging van Cristiano Ronaldo en Raúl. Tijdens de voorbereiding prijkte het cijfer 50 nog op Hazards rug, maar nu moet Mariano Díaz alsnog zijn nummer afstaan. Aan de recordaankoop om - in tegenstelling tot zijn voorganger - de verwachtingen wél in te lossen. (VDVJ)

