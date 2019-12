Exclusief voor abonnees "Hattrick was mooi geweest" TWEE GOALS DEPOITRE 13 december 2019

Laurent Depoitre kroonde zich met twee vroege goals tot man van de match. De aanvaller zit nú al aan dertien goals, waarvan zeven in Europa. "Ik ben zeer tevreden, die twee goals leverden ons de groepswinst en wellicht een iets gunstigere loting op. Jammer genoeg werd het nét geen Europese hattrick, dat had echt mooi gestaan." Voor de volgende ronde heeft hij al een verlanglijstje. "Waarom niet Rangers? Die Britse sfeer, de ambiance in het stadion, daar ben ik wel voor. Of Wolverhampton, tegen mijn ex-coach van bij Porto..." (SDG)