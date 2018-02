"Hardrijder, maar geen tweede Boonen" Lefevere over zijn ex-renner 27 februari 2018

Zes jaar lang reed Guillaume Van Keirsbulck voor (Omega Pharma-) Quick.Step. Maar twee jaar geleden liet Patrick Lefevere hem los. Lefevere is nog altijd overtuigd van de uitzonderlijke kwaliteiten van zijn West-Vlaamse gouwgenoot. "Guillaume kan enorm hard fietsen. Helaas komt het er niet altijd uit. Zaterdag, in de Omloop, vroeg ik me af waar hij zat. Terwijl hij zondag, in Kuurne-Brussel-Kuurne, toch weer een sterk nummer opvoerde in de finale. 'De kritiek mag nu stoppen, ik kan het wel degelijk nog', sprak hij vorig jaar na zijn zege in Le Samyn. Alleen: sindsdien bleef het, op die lange vlucht in de Tour en links en rechts enkele klasseflitsen na, weer veel te stil rond hem. Hij is nog niet zó oud, ik zie hem nog wel een paar procentjes verbeteren dankzij zijn koerservaring. Maar het 'Boonenschap' dat hem werd toegedicht bij zijn overstap naar de profs, is weg. Guillaume is geen tweede Tom. Hij moet vooral zichzelf blijven. En alle kansen grijpen." (JDK)

