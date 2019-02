"Harde brexit kost België 16.200 jobs" 13 februari 2019

Als het tot een harde brexit komt, zijn wereldwijd meer dan 600.000 jobs bedreigd. Dat heeft het Duitse onderzoeksinstituut IWH becijferd. Grootste slachtoffer zou Duitsland zijn, met meer dan 100.000 banen in gevaar. In ons land zouden rechtstreeks 7.600 jobs en onrechtstreeks 8.600 banen op de tocht komen te staan, samen goed voor 16.200 banen of 0,36% van de totale tewerkstelling. Relatief gezien wordt België erg zwaar getroffen. Alleen in Ierland en Malta zou de impact van een harde brexit verhoudingsgewijs nog groter zijn. In hun studie gingen de IWH-vorsers uit van een scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk 25% minder importeert. Eerder onderzoek van de Vives-hogeschool had het over 42.000 bedreigde banen in België.

