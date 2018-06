"Handelsoorlog is nu officieel" China tegen Trump 16 juni 2018

00u00 0

De Verenigde Staten hebben gisteren een importheffing van 25% uitgevaardigd tegen Chinese goederen. In totaal zal een pakket ter waarde van 50 miljard dollar (43 miljard euro) worden belast. Het gaat onder meer om industriële en hoogtechnologische producten, zoals robots. De maatregel, die volgende maand ingaat, is volgens de Amerikaanse president Trump het gevolg van "oneerlijke handelspraktijken" door China. Dat land sloeg meteen na de bekendmaking terug, en dreigde met tegenmaatregelen. "De Verenigde Staten hebben nu een handelsoorlog ontketend", aldus de overheid in een verklaring. Eerder hadden de Chinezen al een lijst opgesteld met Amerikaanse goederen - ook ter waarde van 50 miljard dollar - waarop in ruil een taks geheven zou worden, zoals sojabonen en vlees.

