'Hallo, u bent opgelicht', zeggen ze... en daarna wordt u pas écht opgelicht 31 maart 2018

Als u een telefoontje krijgt van iemand van de Nationale Bank, wees dan op uw hoede, want mogelijk gaat het om oplichters - die bijzonder listig te werk gaan, bovendien. Ze maken het slachtoffer wijs dat hij of zij is opgelicht en beloven dat er een vergoeding komt. Daarvoor moet eerst een code worden aangemaakt met de kaartlezer die gebruikt wordt voor online bankieren. Maar met die code kunnen de oplichters dan geld overschrijven van de rekening van de slachtoffers naar een betaalplatform. Vooral ouderen werden al opgelicht door de bende, die vanuit Tunesië zou opereren. In Brussel gaat het om zo'n 100 dossiers, in Wallonië zijn er al 450 geopend.