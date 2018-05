"Hallo, staatssecretaris: onze stranden liggen vól plastic" 31 mei 2018

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) heeft de wind van voren gekregen van het burgerplatform Proper Strand Lopers, dat zich inzet voor afvalvrije stranden. De Backer had op Twitter geïnsinueerd dat er bij het afval op onze stranden géén plastic flesjes zitten - om zo het afgevoerde wetsvoorstel over statiegeld in het Vlaams Parlement te rechtvaardigen. Hij toonde er een foto bij van afval zónder plastic, tot woede van de Proper Strand Lopers. "Die foto was genomen ná het sorteren van het pmd-afval. 40% van wat wij rapen, zijn blikken en flessen", klinkt het. "Statiegeld zou het afval op het strand dus met 40% terugdringen." De Backer wilde naar eigen zeggen "enkel aantonen dat de problematiek veel groter is dan enkel plastic flessen of blikken". (BBO)

