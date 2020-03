Exclusief voor abonnees "Half mei scholen open, of het heeft geen zin meer" 27 maart 2020

"Terug school op 18 mei of het heeft geen zin meer." Dat is de mening van directeuren van secundaire scholen, in de aanloop naar de Nationale Veiligheidsraad van vandaag. Dat de scholen tot langer dan 5 april zullen dichtblijven, is voor hen een uitgemaakte zaak. "Als we in mei kunnen beginnen, blijft er nog voldoende tijd om leerstof op punt te stellen en examens te organiseren", zegt algemeen directeur Armand De Lepeleire van het Scheppersinstituut in Wetteren. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil zich niet op die datum laten vastpinnen. "We luisteren naar de virologen", klinkt het. (SSL)