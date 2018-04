"Hairemans kan nog beter worden" Beerschot-W. - Antwerp 28 april 2018

Antwerp zette in de aanloop naar de derby tegen Beerschot-Wilrijk al enkele dingen op punt voor volgend seizoen. Zo tekende Geoffry Hairemans een nieuw contract voor drie jaar. "Geoff is een speler waar we ook volgend seizoen op rekenen. Hij heeft de stap naar eerste gezet en regelmatig gespeeld. Ik voelde al snel dat hij een interessante linkervoet heeft. Hij kan nog beter worden. We moeten er over nadenken hoe we hem naar een nog hoger niveau kunnen tillen." Ook de gehuurde spelers Rodrigues en Buta wil Antwerp graag langer op de Bosuil houden. "Als de club daar werk van maakt, betekent dat dat er overleg was. Buta maakte vooruitgang, maar aanvallend heeft hij nog werk. Ivo is een technisch onderlegde speler, maar net als Hairemans moet hij nog efficiënter worden." Aan de andere kant dook bij de vorige derby de coach van Kasimpasa op om Bolat van dichtbij te bekijken. "Het zou triest zijn, moest Sinan ons verlaten, maar ik zit lang genoeg in het milieu om te begrijpen hoe dat in zijn werk gaat. Het talent van Bolat en het werk van onze staf wekt automatisch interesse op." (SJH)

