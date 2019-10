Exclusief voor abonnees "Hadden kinderen naar België moeten halen toen het kon" Child Focus 14 oktober 2019

Internationale experts waarschuwen voor een stijging van de ronselpraktijken van terreurgroep IS. Dat zegt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. "De terreurorganisatie kan zich sinds het Turkse offensief in Syrië beter hergroeperen. Daardoor krijgen hun aanhangers een tweede adem." Ze waarschuwt niet alleen voor ronselaars die via sociale media aanhangers proberen te vinden. "De 71 kinderen in de Syrische kampen blijven onze voornaamste prioriteit. De situatie was maandenlang vrij stabiel. Nu vrezen we dat we hen uit het oog verliezen, door de chaos die ontstaat. De Turkse aanval kwam niet onverwacht. We hadden moeten anticiperen door die kinderen naar België te halen toen het kon." (SRB)

