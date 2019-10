Exclusief voor abonnees "Had misschien kunnen winnen" Pechvogel Aerts 9de 14 oktober 2019

Wát een remonte van Toon Aerts. In amper twee ronden tijd reed hij de kloof van een halve minuut op Iserbyt-Hermans dicht. Tot een kettingprobleem de Belgische kampioen in de voorlaatste lus helemaal uit zegekoers sloeg. Aerts moest verder 'op de loop'. "Ik dacht: 'We kunnen eindelijk eens het ploegenspel spelen, met twee pionnen vooraan'. Zo jammer. Was het mijn eigen schuld? Of toch een ander verhaal? Geen idee. Feit is dat die ketting er - door een krom tandje, wellicht - telkens weer afviel en ik heel wat tijd verloor. Ik voelde me goed genoeg voor het podium, misschien zelfs meer. Dit was mijn beste cross tot dusver." (JDK)