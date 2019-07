Exclusief voor abonnees "Had mirakel nodig" Van Avermaet (18de) 01 juli 2019

Volop koers in de Vlaamse Ardennen, maar dan: niks meer. Het brak ook Greg Van Avermaet zuur op in dit non-BK. "Ik had al veel krachten verbruikt. En wist dus dat het héél moeilijk zou worden om in de lokale ronden het verschil te maken. Deel twee van de titelstrijd was té makkelijk. Je zat té veel op je gemak in het peloton. Ik had bij wijze van spreken een mirakel nodig om hier iets weg te kapen", klonk het na afloop. In de spurt drong Van Avermaet niet echt meer aan. "Toen ik zag dat ik té ver zat en er risico's moesten worden genomen, liet ik het met het oog op de Tour schieten." (JDK/BA)