Exclusief voor abonnees "Had honger op de bank" MERTENS 1 GOAL 07 september 2019

00u00 0

Invallen en meteen beslissend zijn. Dries Mertens bracht schwung bij de ontgoochelende Rode Duivels. "Ik had in de eerste helft honger op de bank", reageerde de speler van Napoli, waarna er een mopje vanaf kon. "Geen echte honger, hé", lachte hij. "Wel goesting om te spelen en de ploeg te helpen." Dat deed Mertens ook: zijn 0-2 was bevrijdend - zijn tweede doelpunt in drie interlands, in juni scoorde hij nog tegen Kazachstan. Nadien zorgde hij voor de gretigheid die voorheen ontbrak. Dat was ook wat Roberto Martínez aan hem gevraagd had. "Hij had Nacer en mij opgedragen om meer ritme in de wedstrijd te brengen. En om de samenwerking met Meunier te verbeteren." Een opdracht die hij vervulde, zo zagen ook de supporters: die verkozen hem tot 'Devil of the Match'. (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis