Exclusief voor abonnees "Had geen zin in groepsspurt" Stuyven (23ste) 01 juli 2019

00u00 0

Toch íemand die in volle finale nog iets ondernam om een groepsspurt te proberen vermijden. Jasper Stuyven ging, op 20 kilometer van de finish. à la Kuurne-Brussel-Kuurne 2016. "Omdat ik helemaal geen zin had in een spurt. De sprong lukte. Ik kwam als eerste bij Evenepoel en co. Helaas maakte net op dat moment ook het peloton de aansluiting. Na die aanval zat er in de spurt niets meer op. Ik zette Edward Theuns nog zo goed mogelijk af (Theuns werd zesde, red.) en dat was het. Ja, ik ben ontgoocheld. Omdat ik hoopte op een veel hardere koers. Maar veel meer kon ik er op dit té vlakke parcours niet uithalen. Ik trek me op aan mijn uitstekende conditie. Op naar de Tour nu. Andere wedstrijd, nieuwe kansen." (JDK)

