'Haardroger' spoort hart- en vaatziekten op 23 januari 2019

Het ziet eruit als een reishaardroger, maar dit is een lichtpistool dat hart- en vaatziekten kan helpen opsporen. Het toestel werd ontwikkeld door Imec, de Universiteit Gent en Medtronic. Het laat laserlicht weerkaatsen op de huid boven een slagader en kan zo de stijfheid van bloedvaten meten. Een verhoogde stijfheid is een vroege indicatie voor hart- en vaatziekten. Een accurate meting is dus van levensbelang.

