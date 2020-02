Exclusief voor abonnees "Haar niveau is heel goed" Halep na training met Clijsters 17 februari 2020

Jammer dat Kim Clijsters en Simona Halep zichzelf gisteren wegstopten op de besloten baan 4 van het Aviation Club Tennis Centre in Dubai, want als zij al genoten hadden van hun training dan hadden de fans er zeker een vette kluif aan gehad. "Ik was wel nerveus", lachte de Roemeense ex-nummer één. "Ik zei tegen mijn coach dat ik zenuwachtig ging zijn om met haar te trainen. We speelden vijf of zes jaar geleden in Brisbane (in 2012, red.) maar dat was anders omdat ik toen een ander mens en andere speelster was. Maar ik weet nog dat ik in de eerste set geen bal raakte, 6-0 (6-1 eigenlijk, red.) en nadat ik wat ritme vond, werd het 6-4 in de tweede set. Maar het was wel indrukwekkend dat ze net mama was geworden en bevallen van een dochtertje en dan terugkwam om grandslamkampioene te worden. Ik ben er zeker van dat ze ook zal weten werk te maken van deze comeback. Met drie kinderen zal het wel anders zijn. Je ziet het leven toch wat anders. Niet evident. Maar ze is een inspiratie voor ons allemaal." En hoe was haar niveau op training? "Dat was heel goed, ze speelde erg sterk." "Dat gevoel was wederzijds", lachte Clijsters. "Ik ben al lang een grote fan van haar. Het was 'fun'." (FDW)

