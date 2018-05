"Haal Plop en co van ongezonde charcuterie" 03 mei 2018

Met kinderen naar de slager gaan, het is vaak een opdracht: in de vitrine ligt Samsonworst, wat verderop prijkt Maya de Bij, er zijn de F.C. De Kampioenenballetjes. Greenpeace wil nu dat alle vleesfabrikanten de populaire kinderfiguurtjes bannen. Dat doet het na labotesten en onafhankelijk verslag van kinderdiëtisten, die aankaarten dat de charcuterie even ongezond is als andere charcuterie. "Ook in vlees specifiek gericht op kinderen vinden we een hoog zoutgehalte, verzadigde vetzuren, nitrieten en fosfaten. Dit bewerkte vlees komt trouwens niet in de voedingsdriehoek terug. Bovendien hebben kinderen een ander metabolisme dan volwassenen en hebben zij niet zo veel zout nodig." Greenpeace roept de bedrijven achter de merknamen, Studio 100 (Samson, Plop, Maya de Bij, K3) en IMPS (De Smurfen) nu op om gezonde alternatieven in de verf te zetten. De Smurfenworst zal alvast niet meer worden verkocht. (FT)

