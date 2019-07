Exclusief voor abonnees Guido Pella 06 juli 2019

Niet direct een grasliefhebber, die Guido Pella (ATP 26), maar de 29-jarige Argentijn surfte via een geweldig gravelseizoen Wimbledon binnen en had enige ervaring: vorig jaar versloeg hij in de tweede ronde de finalist van 2017 Marin Cilic. Gisteren deed hij hetzelfde in de derde ronde met de finalist van 2018, Kevin Anderson (ATP 8). Met 6-4, 6-3, 7-6 mocht Pella naar zijn eerste achtste finale op een grandslamtoernooi ooit, daarin treft hij Milos Raonic (ATP 17). (FDW)