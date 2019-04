Exclusief voor abonnees "Gsm Amazon-baas gehackt door Saoedi's" 01 april 2019

00u00 0

De Saoedi-Arabische autoriteiten hebben de gsm van Amazon-topman Jeff Bezos gehackt, waarop ze mogelijk zijn privégegevens doorspeelden aan het Amerikaanse roddelblad 'National Enquirer'. Dat concludeert een privédetective die door Bezos werd ingehuurd. De miljardair kwam begin dit jaar in een mediastorm terecht toen hij z'n echtscheiding aankondigde. De 'National Enquirer' publiceerde dezelfde dag nog intieme berichten tussen hem en zijn minnares. Bezos schakelde privédetectives in om te achterhalen waar het lek vandaan kwam, waarna de uitgever van het weekblad ermee gedreigd zou hebben intieme foto's van Bezos te publiceren als hij zijn onderzoek niet stopzette. Als het lek ook echt uit Saoedi-Arabië kwam, dan is dat niet toevallig. Bezos is ook eigenaar van 'The Washington Post'. Een columnist van die krant, de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, werd vorig jaar vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel. Volgens de CIA was de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman de opdrachtgever.

