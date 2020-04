Exclusief voor abonnees "Grote kans dat corona elk seizoen terugkeert, maar dat is op niet erg" 08 april 2020

Viroloog Steven Van Gucht acht de kans vrij groot dat het coronavirus elk seizoen zal terugkeren. "Dat is op zich niet erg. We verwachten dat het zich op termijn, binnen enkele jaren, meer en meer gaat gedragen als een gewoon seizoensvirus, waartegen een gedeeltelijke immuniteit is opgebouwd", legt de viroloog uit. "Dan zullen de gevolgen van een besmetting minder erg zijn. Het zal dan eerder tot enkele verkoudheidssymptomen leiden."

