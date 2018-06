"Grote dag voor iedereen" Basketlegende Dennis Rodman 13 juni 2018

De voormalige Amerikaanse basketlegende Dennis Rodman heeft in een emotioneel interview de ontmoeting tussen Trump en Kim geprezen. "Vandaag is een grote dag voor iedereen", zei hij, terwijl hij zijn tranen niet kon bedwingen achter zijn zonnebril. Sinds 2013 reisde de 57-jarige ex-sportman al vijf keer naar Pyongyang, waar hij de Noord-Koreaanse leider ontmoette. Kim Jong-un zou een grote basketbalfan zijn. Ook Trump is overigens geen onbekende voor Rodman, want in 2009 nam hij deel aan diens realityprogramma 'The Celebrity Apprentice'. De basketlegende was niet uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingen, maar maakte desalniettemin de verplaatsing naar Singapore.

