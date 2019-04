Exclusief voor abonnees "Grootste nonsens ooit" Manager Kittel reageert furieus: 12 april 2019

Het kamp-Kittel bijt van zich af. De manager van de Duitse sprinter reageert verbolgen op de uitspraken van ex-prof Jurgen Van den Broeck, die beweerde dat Kittel zich onprofessioneel zou gedragen. "Dat is de grootste nonsens die ik ooit gelezen heb", klinkt het bij Cyclingnews. "Waar haalt hij dat? Ik denk dat hij zich alleen interessant wil maken. Marcel leeft als een prof - we moeten gissen naar de oorzaak van zijn mindere vorm. Maar het is perfect normaal dat iemand niet altijd wint. Dat zou Van den Broeck zelf maar al te goed moeten weten." Ook Kittel reageerde via Twitter: "Het is altijd makkelijk om te stampen op iemand die op de grond ligt. Aan de mensen die ten koste van mij krantenkoppen halen: geniet van je 'minute of fame'." (VDVJ)

