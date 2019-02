"Groot respect voor Lokeren" Preud'homme 15 februari 2019

00u00 0

"Zijn er nog wel gemakkelijke wedstrijden?" Michel Preud'homme weet dat Standard vanavond voor iedereen de favoriet is tegen Lokeren. "Maar de buitenwereld plakt te graag etiketten op ploegen. Je moet ze wel nog altijd kloppen, hé. Ik heb een groot respect voor wat Lokeren doet. Bovendien is het altijd gevaarlijk om tegen de rode lantaarn te spelen. Voor de mensen lijkt dat gemakkelijk, maar ik wil niet dat die denkwijze in de hoofden van mijn spelers kruipt. We zullen top moeten zijn, gefocust. Ze klopten vorige week Antwerp door een grote solidariteit te tonen, ze kunnen verdedigen én ze hebben spelers met technische kwaliteiten. Of vroeg scoren ideaal is voor ons? Neen, winnen wel." (FDZ)