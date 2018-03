"Groepsverkrachting? Ze zeiden enkel eens 'stop'" VIER MANNEN IN CEL VOOR AANRANDINGEN IN ANTWERPS HOTEL BJORN MAECKELBERGH en PATRICK LEFELON

20 maart 2018

05u00 1 De Krant Vier jonge mannen die verdacht worden van een groepsverkrachting in Antwerpen geven toe dat ze vrijdagnacht wel degelijk in de hotelkamer van twee Nederlandse vrouwen waren. Maar een groepsverkrachting? Daar weten drie van hen naar eigen zeggen niets van. "Fel tegenpruttelen deden ze niet. Ze zeiden wel eens 'stop'", bekende een vierde intussen.

Het onderzoek naar de precieze rol van elk van de vier verdachten loopt nog volop. Maar volgens de onderzoeksrechter waren er genoeg aanwijzingen om de mannen op te sluiten op verdenking van verkrachting, diefstal en schuldig verzuim. De Nederlandse vrouwen van 21 en 22 dachten toen ze zaterdagochtend in hun hotelkamer in Antwerpen ontwaakten aanvankelijk dat ze enkel beroofd waren van hun geld en hun gsm's. Dieven van dienst: hun vrienden die ze de avond voordien hadden leren kennen in club Roxy. Het ging om een groep jongeren van Afrikaanse afkomst - drie uit Antwerpen en één uit Temse. Twee van hen waren zelfs zo vriendelijk geweest hen na het feesten een lift te geven terug naar het hotel. Alleen: de twee vriendinnen uit Leiden ontwaakten de volgende dag met grote gaten in hun geheugen. Beetje per beetje kwamen echter beelden terug. Ook dat ze die nacht wakker waren geworden met zwarte mannen bovenop hen. En dat ze hen zouden hebben gevraagd te stoppen. Dat zouden de mannen niet hebben gedaan. Zich verdedigen lukte ook niet. "We waren gedrogeerd", klonk het. Ze dienden een klacht in bij de politie.

Tranen bij verhoor

De 22-jarige Mohamed S. uit Antwerpen werd als eerste opgepakt toen hij zaterdagavond opnieuw opdook aan het hotel. Een man met een blanco strafblad. Maar de politie kénde hem wel. Omdat ze hem al op de vingers had moeten tikken toen hij nog minderjarig was. "Mijn cliënt liet zich het voorbije weekend meeslepen door zijn vrienden", zegt zijn advocaat Luc Verheyen. "Hij had zaterdag meteen spijt. Daarom keerde hij ook terug naar dat hotel. Om met de slachtoffers te praten."

De advocaat van Mohamed S. zegt dat hij bij zijn eerste ondervraging bekentenissen aflegde. "Bij het begin van de ondervraging barstte hij in tranen uit. De politie confronteerde hem met het vreselijke relaas van de slachtoffers. Wat die jonge vrouwen drie uur lang hebben moeten ondergaan, is gewoonweg afgrijselijk", zegt Verheyen.

Volgens Mohamed S. gaven hij en een vriend de twee Nederlandse vriendinnen een lift naar hun hotel in het centrum van Antwerpen. De twee mannen gingen mee naar de kamer en lieten achteraf nog twee andere vrienden binnen. Mohamed S. gaf de politie ook de namen van de drie andere betrokkenen: Tijani D. (19) uit Temse, Eliel B. (20) uit Borgerhout en Lamine N. (20) uit Antwerpen. "Dat zal mijn cliënt niet in dank afgenomen worden, maar hij neemt tenminste zijn verantwoordelijkheid", zegt Verheyen.

Mohamed S. en zijn vriend gingen met de vrouwen die ze een lift gegeven hadden mee naar de kamer. Het was toen rond vijf uur. De nachtwaker merkte even later nog twee Afrikaanse mannen op in de gang. Hij zetten hen aan de deur. De buitengesloten feestmakkers raakten in de loop van de ochtend toch terug binnen omdat één van hun vrienden met de sleutelkaart van de vrouwen de buitendeur van het hotel opende.

In diepe slaap

Volgens Mohamed S. kwam "van het een het ander kwam". Hij zegt dat ze allemaal seks hadden met de twee vriendinnen. Volgens hem zou er ook 'stop' gezegd zijn door de vrouwen. Blijkbaar hechtte geen van de vier daar veel belang aan. "Echt fel pruttelden ze ook niet tegen. Terwijl we bezig waren, vielen zij geregeld in slaap." De andere drie ontkennen de verkrachting en beweren enkel in de buurt te zijn geweest. Om acht uur vertrokken de vier vrienden. Volgens S. sliepen de twee Nederlandse vrouwen toen diep.

Het is nog onduidelijk of de vrouwen uit Leiden ook daadwerkelijk zijn gedrogeerd. Mohamed S. ontkent iets in hun drankje te hebben gedaan. Mogelijk deed één van zijn vrienden dat wel. Een eerste test bij de slachtoffers leverde alvast geen rohypnol, een bekende verkrachtingsdrug, op in hun bloed. De komende dagen worden meer resultaten verwacht.

Elk jaar doen zo'n 200 slachtoffers van een groepsverkrachting aangifte in ons land. Bijna de helft daarvan wordt geseponeerd, heel vaak wegens onvoldoende bewijs.