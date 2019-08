Exclusief voor abonnees 'Groene Google' ontploft na Amazonebranden 27 augustus 2019

De verhoogde aandacht voor het Amazonewoud, waar zware branden woeden, heeft ook gevolgen op het internet. De interesse in Ecosia, ook wel bekend als 'de groene Google', is geëxplodeerd. Ecosia is een online zoekmachine, die 80% van de inkomsten op zoekadvertenties investeert in het planten van bomen. Gebruikers kunnen zo bijhouden hoeveel bomen ze al 'geplant' hebben met hun zoekopdrachten. De teller staat volgens het bedrijf al op 65 miljoen bomen. Sinds de aandacht voor het Amazonewoud vorige week toenam, merkte Ecosia een stijging van 1.150% in het aantal downloads van de app of de browserextensie: van zo'n 20.000 per dag naar meer dan 250.000 op het piekmoment, vorige week donderdag. Op die dag alleen kwam er dus een kwart miljoen gebruikers bij. Het bedrijf zegt tevreden te zijn met de cijfers, maar betreurt dat de Amazonebranden de aanleiding vormen.

