'Groen bedrijf' dumpt afvalwater in kanaal: 120.000 euro boete 21 maart 2018

Een bedrijf uit het Oost-Vlaamse Zomergem dat zichzelf 'groen' noemt, is toch niet zo ecologisch verantwoord. Calagro is een firma die een biovergistingsinstallatie exploiteerde, en organisch materiaal omzette naar groene energie. Daarbij dumpten ze echter afvalwater en meststoffen in een gracht die uitkomt in de Lieve, waardoor het water verontreinigd raakte. Het bedrijf veroorzaakte ook jarenlang geurhinder in de buurt. Ondanks meerdere aanmaningen veranderde er niets - de firma staakte zelfs de werken die de problemen zouden oplossen. De Gentse rechter veroordeelde het bedrijf gisteren tot 60.000 euro boete, en de twee vennoten ook elk tot 30.000 euro boete. De buren krijgen schadevergoedingen van 2.500 euro. (OSG)

