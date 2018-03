'Grillmasters' tonen hun bbq-kunsten op VIER 28 maart 2018

Pure verwennerij bij de voorstelling van het nieuwe VIER-programma 'Grillmasters' in Antwerpen gisteren. Daar serveerden gastheren Seppe Nobels en Peter De Clercq alvast enkele voorsmaakjes van wat ook de kandidaten aan het gloednieuwe kookprogramma vanaf donderdag 5 april wekelijks uit hun barbecue zullen toveren. "We willen met dit programma, waarbij vijf duo's het zullen opnemen tegen elkaar, laten zien dat barbecueën meer is dan een kippenbil met geraspte wortel", zei Seppe Nobels in zijn restaurant Graanmarkt 13. Stonden onder meer op het menu: spitskool op de barbecue met ansjovis en gerookte puree van pastinaak, en sint- jakobsschelpen in zijn geheel gegrild met gerookte ricotta. (SVH)