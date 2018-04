'Grijze stem' nog belangrijker bij verkiezingen 11 april 2018

Het gewicht van de 'grijze' 60-plus-stemmen neemt fors toe. Tegen 2030 vallen vier op de tien kiezers in die categorie. Aan de Kust zelfs de helft. Koksijde spant de kroon: het aandeel 60-plussers in de categorie van de kiesgerechtigde inwoners bedraagt er 54 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de Gemeente- en Stadsmonitor waarover 'De Standaard' bericht. In heel Vlaanderen is het aandeel van de kiezers boven de 60 sinds 2000 met 5 procentpunten gestegen tot 33 procent. Tegen 2030 komt daar nog eens zoveel bij en heeft 38 procent de drempel van zestig al overschreden. In de kustgemeenten zijn de cijfers nog sprekender. Daar waren in 2000 al 35 procent van de kiezers 60-plussers. Bij de verkiezingen in oktober stijgt dat aandeel naar 47 procent. Tegen de stembusslag van 2030 zal 53 procent van de kiezers er ouder zijn dan 60.

