'Grey's Anatomy' zit al aan z'n 14de seizoen 14 maart 2018

00u00 0

Goed nieuws voor de fans van 'Grey's Anatomy'. Vandaag start bij VIJF het 14de seizoen van de razend populaire Amerikaanse ziekenhuisserie. De dokters pikken de draad weer op na de heftige explosie in het ziekenhuis waarbij veel slachtoffers vielen en waarmee het vorige seizoen stopte. Het ziekenhuis kreeg na de brand een make-over, net als het personeel, want er duiken nieuwe gezichten op. In de eerste aflevering stelt Meredith (Ellen Pompeo) alles in het werk om de zus van Owen (Kevin McKidd) te helpen. Zij was jarenlang vermist, maar blijkt toch nog te leven. Owen had alle hoop om haar levend terug te zien al opgegeven... Op woensdag 25 april zendt VIJF de 300ste aflevering van 'Grey's Anatomy' uit, waarin er wordt teruggeblikt op alle voorgaande seizoenen. (JOBG)

