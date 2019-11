Exclusief voor abonnees "Greta is leider van onze tijd" DiCaprio praat urenlang met Thunberg 04 november 2019



Wereldster vindt wereldactiviste. Zoiets was het ongeveer, afgelopen vrijdag, toen Leonardo DiCaprio (44) en Greta Thunberg (16) elkaar ontmoetten in de VS. Ze hadden het urenlang over het klimaat. Achteraf sprak DiCaprio op Instagram zijn bewondering uit voor de Zweedse tiener. Hij noemde haar "een leider van onze tijd". Hij schreef: "Ik hoop dat de boodschap van Greta wereldleiders wakker schudt en dat ze beseffen dat de tijd van inactiviteit voorbij is. Het is door Greta en jonge activisten overal dat ik optimistisch ben voor wat de toekomst gaat brengen. We hebben elkaar beloofd dat we elkaar steunen, zodat we hopelijk een betere toekomst voor onze planeet kunnen bewerkstelligen."

