Exclusief voor abonnees 'Grease' krijgt een prequel 11 april 2019

'Tell me more! Tell me more!' Studio Paramount werkt momenteel aan een prequel van 'Grease', waarin de zomerromance van hoofdpersonages Danny en Sandy centraal zal staan. Die vakantieliefde vormde het uitgangspunt van de blockbuster uit 1978.