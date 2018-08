'Gratis' wonen weer goedkoper voor bedrijfsleiders 07 augustus 2018

Het zomerakkoord bevat één belastingverlaging: voor de 23.500 ondernemers die via hun vennootschap een woning hebben. Die wordt gratis ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider. De vennootschap kan dan de kosten voor de aankoop en het onderhoud aftrekken. Voor de bedrijfsleider is de 'gratis' woning een belastbaar voordeel dat forfaitair bepaald wordt. In 2012 verhoogde oud-premier Di Rupo die belasting nog, en daar zat het probleem. De aanpassing komt er omdat er volgens het hof van beroep in Gent en Antwerpen discriminatie in het spel was. Want als een natuurlijke persoon zonder vennootschap een woning betrekt - denk aan een slager - ging de belasting niet omhoog.