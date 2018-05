'Gratis tickets' voor Efteling zijn nep 30 mei 2018

Mocht u via WhatsApp een promotie ontvangen hebben waarbij u Efteling-tickets kan winnen: ga er vooral niet op in. Het gaat immers om frauduleuze berichten. Het Nederlandse pretpark heeft er zelf al voor gewaarschuwd op Twitter. In de zogenaamde actie is er sprake van 5 gratis tickets voor 500 gezinnen, om de 68ste verjaardag te vieren. Ook dat laatste klopt niet: de Efteling bestaat morgen 66 jaar - maar er zijn dus geen speciale acties gepland voor die verjaardag. De Efteling raadt iedereen aan om enkel in te gaan op acties die via de officiële kanalen verspreid worden.

