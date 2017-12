"Gratis reclame voor band" DRIES 00u00 0

Ook Dries (29) bleef niet lang bij de pakken zitten: net als Bert speelt hij in een groepje waarin hij zijn muzikaliteit kwijt kan. In Houston's Problem zit hij samen met Dieter, de 'The Voice'-kandidaat die vlak voor de finale afviel. "Daarin blijf ik veel energie en passie steken. Er staan volgend jaar al een pak optredens gepland. Dankzij 'The Voice' kregen we veel reclame."

