"Gras leek langer dan op andere banen"

Geen stuntwerk van Ruben Bemelmans (ATP 171) tegen Stan Wawrinka (ATP 19): 3-6, 2-6, 2-6 in 87 minuten waarbij de 31-jarige Limburger nooit een voet aan de grond kreeg tegen de ervaren Zwitser. "De baan is heel anders dan de terreinen op trainingscomplex Aorangi Park en dag en nacht verschil met Roehampton (waar hij de kwalificatiematchen afwerkte, red.)", aldus 'Bemel'. "Het leek alsof we op hardcourt of zelfs gravel stonden te tennissen, zo traag botste de bal op. Ik had geen goed gevoel en had moeite om zijn tweede service te retourneren. Ik had echt de indruk dat het gras langer is dan op de andere banen, het was duidelijk zachter om op te wandelen." De Maasmechelaar wilde niet te lang stilstaan bij de nederlaag: "Ik ben ontgoocheld, maar ik wil proberen verder te gaan op het ritme van de kwalificatiewedstrijden." Bemelmans wil wel eerst een probleempje aan zijn rug laten genezen. (FDW)

